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تعليم الجيزة تعلن مواعيد جداول امتحانات شهر نوفمبر بجميع المدارس

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة ( ابتدائى - إعدادى – ثانوى ) وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر حتى يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 م.
وأكد وكيل تعليم الجيزة، على ضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية بالمواعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.

كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الشهر فقط لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تعتبر اختبارات الشهر جزءا أصيلا فى تقييم الطلاب خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى تقييمات الأسبوع وكراسة الواجب وامتحانات نهاية كل فصل دراسي الأول والثانى.

وحذرت المدارس طلاب المرحلة الثانوية من الغياب عن المدرسة، مشددة على أنه عدم الحضور يؤدى إلى خفض درجات الطلاب المخصصة لأعمال السنة، حيث إن هناك 10% من درجات الطالب مخصصة للسلوك والمواظبة والحضور، إضافة إلى كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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