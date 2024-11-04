نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال الغندور: ضربة جزاء مستحقة للزمالك وأخطاء تحكيمية في لقاء البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب الحكم الدولي السابق جمال الغندور عن استيائه من بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال جمال الغندور لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "حسام عبد المجيد يستحق الحصول على ضربة جزاء أمام البنك الأهلي وكان يجب مراجعتها".

وأضاف: "ضربة جزاء البنك الأهلي الأولى للاعب ياو أنور أمام الزمالك صحيحة، ولكن الثانية ارتكب خطأ مع محمد عواد ولا يستحق ضربة جزاء".

واختتم حديثه قائلًا: "ليس لدي معلومة عن حوار حكم الفار بين محمد عادل في مباراة الزمالك والبنك الأهلي".