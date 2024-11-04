نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أيوب: فارق الخبرات وراء انتصار الأهلي أمام سيراميكا.. وطاهر لاعب مؤثر بسبب أدواره داخل الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد أيوب نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا تعتبر (مباراتين) الشوط الثاني كان يختلف تمامًا عما حدث في الشوط الأول، والفريق الأحمر سجل هدفًا ثالثًا في بداية النصف الثاني من اللقاء كان مؤثرا للغاية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي فريق كبير، وسيراميكا لو استغل الفرص التي سنحت له كانت النتيجة ستتغيير تماما، لكنه لم يستغل الحالة التي ظهر عليها الفريق الأحمر خلال الـ45 دقيقة، ولذلك الأهلي فريق كبير نجح في العودة والانتفاضة بقوة وكان بامكانه العديد من الأهداف في الشوط الثاني".

وأضاف: "محمد الشناوي حارس كبير، ونجح في التصدى لأكثر من هجمة خطيرة، وساهم في انتصار الأهلي، وهو ما يؤكد مقولة الفريق البطل يحتاج لحارس بطل، هناك أوقات يكون الفريق ليس في الحالة الأفضل، وهنا يظهر دور الحارس الكبير".

وواصل: "الأهلي محظوظ بوجود حارسين مميزين في الوقت الحالي الشناوي ومصطفى شوبير، والأخير يمكن أن يكون رقم 1 ولكن حظه ظهوره في وجود محمد الشناوي، ومن الوارد مشاركة شوبير في أي وقت وسبق وتألق مع الأهلي في أكثر من مباراة، والفريق البطل لا بد أن يتوافر فيه حراس مميزين، وأنا أوافق كولر في رفض رحيل محمد الشناوي تحديدا".

وأكمل: "فريق سيراميكا كليوباترا لديه مدرب يلعب كرة هجومية ومفتوحة، وكان يريد التعويض ولكنه فتح الملعب بشكل كبير أمام الأهلي، وأيضا هناك فارق خبرات كبيرة بين الفريقين، والفريق البطل أيضا من ضمن مصادر قوته امتلاك لاعبين يمتلكون خبرات وقادرين على التحكم في رتم المباريات".

وزاد: "لم أرى الارتداد الدفاعي السريع لفريق سيراميكا في لقاء الأهلي، كان لا بد أن تكون خطوط سيراميكا في أوقات معينة متقاربة ويكون هناك تضييق للمساحات لمنع الاختراقات بسهولة، ولكن لا أعرف حالة اللاعبين في سيراميكا، لكنهم اعتقدوا أن الامور سهلة في الشوط الثاني بعدما ظهر الأهلي بحالة غير جيدة، كانوا يشعرون بأن المباراة قريبة منهم، لكنهم تناسوا أنهم يلاعبون فريق كبير بحجم الأهلي".

وأشاد أيوب، بمستوى طاهر محمد طاهر، وقال: "في الفترة الأخيرة لاعب مؤثر وله دور كبير في الأهلي حاليا، وهو ينفذ الأدوار الدفاعية والهجومية بشكل جيد مع زملائه، ويعود لمساندة الظهير، واتابعه بشكل كبير في المواجهات الأخيرة وهو لاعب مؤثر بشكل واضح".

وأشار إلى أن مارسيل كولر يمنح اللاعبين مهام معينة، وبعض الأدوار الفردية تكون جزء من العمل الجماعي، وهو ما ينفذه طاهر محمد طاهر في الملعب، كما أنه يريد المشاركة المستمرة ولذلك فأنه ينفذ تعليمات المدير الفني.