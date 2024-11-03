نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضع برنامجا تأهيليا لياسر إبراهيم استعدادا لمواجهة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، خطة تأهيلية خاصة لياسر إبراهيم، مدافع الفريق، بسبب معاناته من آلام في الحوض، والتي ظهرت خلال مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي، التي حقق فيها الأحمر فوزًا بثلاثية نظيفة.

وغاب ياسر عن المباراة ضد سيراميكا في الجولة الأولى من الدوري، ويعمل الجهاز الفني على إعداد اللاعب للعودة إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة زد إف سي المقبلة.

على صعيد آخر، قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تجاوز مباراة سيراميكا التي أقيمت السبت الماضي في الجولة الأولى للدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وفي الوقت الحالي، يركز الجهاز الفني على التحضير لمواجهة زد إف سي المقررة في الثامنة مساء الخميس المقبل على ملعب الكلية الحربية.

