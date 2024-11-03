نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة وادي دجلة يحصد اللقطة الذهبية في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري المحترفين والتي شهدت خمس مواجهات لعبت اليوم.

لكن تصدر مباراة كهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة المشهد. بعد استخدام طاقم الحكام سماعات التواصل بينهم على طريقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن دوري المحترفين تقنية الفيديو وسماعات التواصل ليستخدم طاقم حكام المباراة السماعات تيسرا للمباراة.

طاقم حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة

وقاد المباراة تحكيميا كلا محمود منصور وعاونه كلا محمد الحاج مساعد أول، محمد القراقصي مساعد ثان وأخيرا محمد إبراهيم الدسوقي.

وجدير بالذكر أن الفريقين قد تعادلوا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله.

