نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يحوّل تأخره إلى فوز كاسح على أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح توتنهام نظيره أستون فيلا بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

نتيجة مباراة توتنهام وأستون فيلا

وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 16 نقطة بينما يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

بدأت خطورة لاعبو توتنهام تظهر في أول عشرين دقيقة من عمر المباراة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أستون فيلا.

وبعد ذلك، بدأت خطورة أستون فيلا تظهر حتى نجحوا في تسجيل الهدف في الدقيقة 32 من عمر المباراة عندما نجح مورجان روجرز في التصدي لركنية وسددها بقوة في مرمى توتنهام.

شن لاعبو توتنهام بعض الهجمات على مرمى أستون فيلا من أجل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن باءت محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح توتنهام في خطف هدف التعادل مبكرا تحديدا في الدقيقة 49 عن طريق جونسون الذي تلقى تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء من هيونج مين سون ليسدد الكرة في مرمى أستون فيلا ويعلن عن هدف التعادل.

كان باقي الشوط الثاني متكافئا بين الفريقين حتى تمكن لاعبو توتنهام من خطف الهدف الثاني من أنياب أستون فيلا في الدقيقة 75 دومينيك سولانكي الذي راوغ إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا وسدد الكرة في مرماه.

انتهز لاعبو توتنهام الفرصة وسجلوا الهدف الثالث في مرمى أستون فيلا في الدقيقة 79 عندما استلم ريتشاليسون الكرة وسددها باتجاه زميله دومينيك سولانكي الذي سدد الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى أستون فيلا ويعلن عن الهدف الثالث لتوتنهام.

انتهز لاعبو توتنهام الفرصة وأطلقوا رصاصة الرحمة بتسجيلهم الهدف الرابع في مرمى أستون فيلا في الدقيقة 96 من عمر اللقاء عن طريق جيمس ماديسون الذي تصدى لركلة حرة مباشرة وسدد الكرة في الجانب الأيمن لمرمى أستون فيلا.

شن لاعبو أستون فيلا هجماتهم على مرمى توتنهام من أجل تسجيل هدف حفظ ماء الوجه ولكن فشلت جميع محاولاتهم لتنتهي المباراة بفوز توتنهام على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف.

