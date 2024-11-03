نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أزمة جديدة تهدد احتراف نجم منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية عودة إياد العسقلاني نجم منتخب مصر الأولمبي والإسماعيلي السابق، والمحترف بالدوري الروسي حاليًا إلى مصر بعد تعرضه للإصابة.

ويعاني مدافع الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر الأولمبي من قطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال احترافه بالدوري الروسي.

ولم تعد هذه الأزمة هي الأخيرة للاعب وفقًا لمصادرنا الخاصة، حيث أوضحت أن اللاعب غير قادر على السفر إلى روسيا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت مصادرنا أن اللاعب كان في رحلة ترانزيت وتم إخطاره أنه ممنوع من السفر خارج مصر بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية.

ووفقًا لمعلوماتنا يحاول اللاعب في الوقت الحالي حل الأزمة سريعًا من أجل العودة إلى فريقه الروسي، وتمثيل مصر بالخارج.

وكان العسقلاني حريصًا على مساندة زملائه السابقين في مواجهة غزل المحلة التي أقيمت أمس باستاد الإسماعيلية، في افتتاح النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي.

