نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مدة غياب زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا صوت يعلو الآن فوق صوت جماهير الزمالك التي تبحث عن آخر تطورات إصابة نجم الفريق أحمد السيد زيزو التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق الأولى في دوري نايل ضد البنك الأهلي وهي التي حقق خلالها رجال جوزيه جوميز الفوز بنتيجة 3-2.

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مدة غياب زيزو

وفي تصريحات إذاعية عبر أثير أون تايم اف ام قال أحمد شوبير: إصابة زيزو عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى راحة تامة لمدة إسبوعين، والمتعارف عليه أن هذه الإصابة تحتاج إلى شهر قبل العودة إلى الملاعب، ما يعني أن الزمالك سيفقد زيزو لمدة شهر.

وأضاف: محمد حمدي ظهير أيسر الزمالك سيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة بعد إصابته بجزع في رباط الركبة، أما ناصر ماهر فيعاني من إجهاد وسيكون متاحا للمشاركة خلال مباراة سموحة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نادي سموحة يوم الجمعة لحساب مباريات الجولة الثانية من دوري نايل.