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أحمد جودة - القاهرة - "دون ولا مليم" مشاهدة بث مباشر مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي 2024

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مباراة مثيرة ستجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب أولد ترافورد، حيث تأتي هذه المواجهة في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025. يشتد الصراع بين الفريقين لتحقيق النقاط الثلاثة، في ظل طموحات متباينة لكل منهما.

مانشستر يونايتد: البحث عن الانطلاقة الجديدة



يدخل مانشستر يونايتد المباراة بعد بداية غير موفقة في الموسم، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط. مع تعيين المدرب الجديد روبن أموريم، الذي سيتولى المسؤولية بعد التوقف الدولي، سيكون على رود فان نستلروي، المدرب المؤقت، قيادة الفريق في هذه المباراة الهامة.

يأمل الشياطين الحمر في استعادة بريقهم عبر الفوز في هذه المباراة لإعادة الأمل لجماهيرهم، الذين يعانون من النتائج المخيبة. الأداء الجيد من اللاعبين مثل ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو سيكون ضروريًا لتحقيق هذه الغاية. لا شك أن مباراة تشيلسي تمثل اختبارًا حقيقيًا للفريق، وقد تكون نقطة تحول في مسيرتهم هذا الموسم.

تشيلسي: استمرارية التقدم



على الجانب الآخر، يدخل تشيلسي المباراة في وضع أكثر استقرارًا، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة. تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، حقق الفريق نتائج جيدة مؤخرًا، ويبحث عن تعزيز موقعه في جدول الدوري.

التطور الذي شهدته كتيبة البلوز ينعكس على أداء اللاعبين في الملعب، ويسعى تشيلسي لتحقيق انتصار آخر يبقيه في صراع القمة. تمتلك تشكيلة الفريق مزيجًا من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة، مثل نيكولاس جاكسون وكول بالمر، الذين يمكنهم إحداث الفارق في مثل هذه المباريات.

تفاصيل المباراة: متى وأين وكيف؟



تقام المباراة يوم الأحد، 3 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، و19:30 بتوقيت السعودية. ستُبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث ستكون متاحة على القناة beIN Sports HD 1. كما يمكن للمشجعين متابعة البث المباشر عبر تطبيق TOD TV.

تفاصيل البث المباشر:



المباراة: مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

التاريخ: 3 نوفمبر 2024

التوقيت: 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

البث المباشر: TOD TV

الملعب: أولد ترافورد

المعلق: حسن العيدروس

التشكيل المتوقع لكلا الفريقين

مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل 4-3-3

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ماتايس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، نصير مزراوي

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديش

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند

تشيلسي

أما تشيلسي فمن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

التشكيل 4-2-4

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جايمس، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مالو جوستو

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كول بالمر، نوني مادويكي، نيكولاس جاكسون

ما الذي يمكن توقعه من المباراة؟

تعتبر هذه المباراة من أبرز مباريات الجولة، حيث يمتلك كلا الفريقين طموحات واضحة. مانشستر يونايتد، مع رغبة كبيرة في تحسين مركزه، سيحاول اللعب بأسلوب هجومي تحت قيادة فان نستلروي. بينما يسعى تشيلسي للحفاظ على مستواه العالي وفرض السيطرة على المباراة من البداية.

ستكون هناك أيضًا مواجهة مثيرة بين الخطوط الدفاعية والهجومية لكلا الفريقين. فمانشستر يونايتد يحتاج إلى استغلال كل فرصة سانحة لتسجيل الأهداف، بينما يجب على تشيلسي الدفاع بشكل جيد لتفادي أي مفاجآت.

من سيكون نجم اللقاء؟



مع وجود لاعبين بارزين في كلا الفريقين، سيكون من الصعب التنبؤ بمن سيكون النجم الأبرز في هذه المواجهة. راشفورد من مانشستر يونايتد لديه القدرة على قلب موازين المباراة، بينما يمكن لجكسون أن يكون مصدر خطر دائم على دفاعات يونايتد.

تعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي من المباريات الهامة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. في ظل الطموحات المختلفة، يترقب الجميع مشاهدة ما سيحدث في أولد ترافورد. مع كل التفاصيل المثيرة، تعد هذه المواجهة فرصة رائعة للمتعة الكروية. لا تفوتوا الفرصة لمتابعة البث المباشر ودعم فريقكم المفضل في هذه المعركة المرتقبة!