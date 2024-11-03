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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي وصل له عرض من أحد الأندية الألمانية للتعاقد مع وسام أبو علي مهاجم الفريق في يناير المقبل.

خالد الغندور: عرض ألماني لوسام أبوعلي وحقيقة العرض الفرنسي لكوكا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "العرض الذي وصل للنادي الأهلي حتى الآن لا يوجد به أي تفاصيل مالية وهو استفسار عن إمكانية شراء اللاعب في يناير من عدمه".

واضاف: "العرض من نادي منتصف جدول في الدوري الألماني، ولكن النادي الأهلي حتى الآن رافض الأمر ولكن تم عرض الملف على كولر المدير الفني".

واختتم: "أما عن أحمد نبيل كوكا تواصلنا مع النادي الأهلي ومع مصدر مقرب من اللاعب ونفوا وصول أي عروض رسمية أو شفهية من فرنسا ولكن هناك نقاشات مع وكيله واستفسرات ولكن دون عروض".