الاتحاد السكندري يهزم فاركو في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى على نظيره فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دورى نايل.

الاتحاد السكندري يفوز على فاركو

أحرز النيجيري ايمانويل ابييه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وبذلك يحصل الاتحاد السكندرى على أول ثلاث نقاط فى المسابقة هذا الموسم.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وانحصر اللعب فى منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين عدا بعض الهجمات القليلة الاتحاد السكندرى وحصل فريق فاركو على عدة ضربات ركنية لم يستغلها لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى سيطر الاتحاد على معظم فترات المباراة ولاحت له عده فرص محققة للتهديف أبرزها لبيكالى، ايمانويل.

وأسفر ضغط الاتحاد السكندرى عن تسجيل هدف المباراة عن طريق النيجيري ايمانويل ابيييه فى الدقيقة 66 عندما أخطأ أحد مدافعى فاركو فى ابعاد الكرة واستخلصها ايمانويل وسددها فى المرمى محرزا هدف المباراة.

وعقب الهدف حاول فريق فاركو ادراك التعادل إلا أن هجمات فريقه لم تشكل خطورة على مرمى المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندرى لتنتهى المباراة بفوز الاتحاد السكندرى بهدف دون رد.