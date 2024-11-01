نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي أمام فاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن الصربى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة فاركو المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل.

تشكيل الاتحاد لمباراة فاركو

وجاء تشكيل الاتحاد لمباراة فاركو، على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم، محمود شبانه، محمود متولى، كريم الديب

خط الوسط: مورو ساليفو، عبد الغنى محمد، مروان داوود، بواتنج، فإن ديرك

خط الهجوم: إيمانويل

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: صبحى سليمان، كريم يحيى، أحمد الشيبى، عبد الله بكرى، ناصر ناصر، هشام بلحه، إسلام سمير، فادى فريد.