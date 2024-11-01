الكعبي: أدعو كل المصريين للمنافسة من أجل الخير في مستشفى 57357

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري عن تطبيق أنظمة توقيت حديثة تعتمد على الذكاء الإصطناعي لتحديد الفائزين بدقة فائقة في النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري بجمهورية مصر العربية المقرر له 27 ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأن حفل تكريم الفائزين سيقام لأول مرة أمام البرج الأيقوني" أعلى مبنى معماري في افريقيا"، وأن مسافات السباق موزعة بين 10 كم للمحترفين والهواة، و4 كم لأصحاب الهمم، تبدأ جميعها من أمام مسجد الفتاح العليم، وتمر بشكل مستقيم على النهر الأخضر والمعالم الشهيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الكعبي: أدعو كل المصريين للمنافسة من أجل الخير

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد مساء أمس في مستشفى 57357 بالقاهرة لعلاج سرطان الأطفال، بحضور الفريق ركن/م/ محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا

ومعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس أمناء مستشفى 57357، وسعادة طلال الهاشمي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أيمن عبدالموجود نائب وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية والعضو المنتدب.

وأعلن الفريق الركن / م/ محمد هلال الكعبي أن النسخة الأولى من سباق زايد الخيري التي أقيمت في القاهرة عام 2014 بلغت عائداتها 15.8 مليون دولار، وتم تخصيصها لصالح مستشفى 57357 لتسهم في إقامة هذا الصرح العملاق، ومن خلال تخصيص إيرادات النسخة الحالية لنفس المستشفى يأمل الجميع بأن تسهم في شراء الأجهزة الحديثة واستكمال التوسعات.

وقال الكعبي:" ننتهز هذه المناسبة ونرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) صاحب مبادرة سباق زايد الخيري التي أطلقها في عام 2001، لتحمل إسم زايد الخير وتجسد قيم العطاء والمحبة والتسامح، حيث انطلق السباق الخيري في نسخته الأولى من أبوظبي في نفس العام، ثم إنتقل بعطائه إلى الولايات المتحدة في 2005، ومنها إلى جمهورية مصر العربية في 2014، ليدعم العمل الخيري والمستشفيات والأبحاث العلمية الطبية، ويفيض بعطائه على الجميع، كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي نشرف برعاية سموه لنسخة أبوظبي السنوية، وبدعم سباقاتنا في مصر برحلات العمرة المزدوجة التي تسعد الأسر والمشاركين في السباق بواقع 200 رحلة عمرة مزدوجة".

وأضاف:" السباق يحمل إسم رجل الخير الأول، ونجح في جمع الآلاف حول هدف نبيل وعمل خيري، ليصبح رمزًا للعطاء والمحبة بين شعبي الإمارات ومصر، وأدعو كل المصريين للمشاركة فيه ليستمر نهر العطاء والعمل الخيري هذا العام والأعوام المقبلة ويجسد العلاقات القوية بين الإمارات ومصر وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة".

في نفس السياق عبر الدكتور عمرو عزت سلامة عن سعادته بتخصيص عائدات السباق هذا العام لمستشفى 57357 الخيري لسرطان الأطفال، مشيرا إلى أن هذا الصرح العملاق به مساهمات إماراتية كبيرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووقف المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، ومساهمة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، جنبا إلى جنب مع ايرادات سباق زايد الخيري".

وأضاف:" نتمنى أن يسهم السباق في شراء أحدث جهاز في العالم للعلاج الاشعاعي الدقيق للخلايا السرطانية " بروتون ثيرابي"، والذي سيساعد في تخفيف الالام عن الأطفال المرضى، والوصول إلى مناطق دقيقة للتخلص بشكل انتقائي من الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا الأخرى المجاورة".

ورحب المهندس خالد عباس باللجنة المنظمة العليا للسباق، حيث أكد أن العاصمة الإدارية الجديدة سوف تكون على الموعد، لاستضافة الحدث، وستستقبل المنظنين والمتسابقين بأفضل صورة، وتوفر لهم كل عناصر الدعم لتقديم مشهد حضاري يليق بإسم صاحب السباق، ومكانته الكريمة عند كل المصريين.

وكانت إدارة المستشفى قد استقبلت الفريق الركن/م/ محمد هلال الكعبي، ورافقه عدد من الأطباء في جولة تفقدية لبعض الأقسام والأجنحة، حيث التقى بالأطفال الذين قدموا أنشودة غنائية في حب الإمارات وزايد الخير، ثم قامت بإهداء دروعا تذكارية للجنة المنظمة ووزارة الرياضة المصرية ومجلس ابوظبي الرياضي.