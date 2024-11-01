انت الأن تتابع خبر في إنتظار تحديد مصيرة.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر إعلامي كبير، عن إصابة اللاعب المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مشاركته في مران الفريق بالأمس، في إطار الاستعدادات لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا السبت، في الجولة الأولى من منافسات دوري Nile.

ومن خلال تصريحات إعلامية، أكد الإعلامي محمد الليثي، أن اللاعب المغربي أشرف داري يواجهه سوء توفيق غير معتاد منذ انضمامه لصفوف الأهلي، حيث يعاني من آلام في أنكل القدم خلال مشاركته أمس في تدريبات الفريق، إستعداد لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وقد وضح الإعلامي محمد الليثي، أن اللاعب المغربي أشرف داري، سيجري أشعة وفحوصات شاملة اليوم الجمعة، من أجل حسم مصير تواجده في قائمة مباراة سيراميكا، والذي سيعلنها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وقد أشار الإعلامي محمد الليثي، أن إصابات اللاعب المغربي أشرف داري متكررة منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، حيث يخرج من إصابة لآخرى، وهو ما عاد لمطاردته في المران، وسط شكوك حول موقفه من التواجد أمام سيراميكا كليوباترا.