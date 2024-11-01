نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألافيس ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألافيس نظيره ريال مايوركا مساء اليوم الجمعة الموافق مطلع شهر نوفمبر، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب "مينديزوروزا"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ألافيس وريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ألافيس ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ألافيس ضد ريال مايوركا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألافيس ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ألافيس ضد ريال مايوركا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق أحمد فؤاد.