نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موناكو وانجيه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو مع نظيره فريق أنجيه، اليوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر ضمن لقاءات بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف ملعب لويس الثاني، مباراة اليوم التي تجمع بين موناكو وأنجيه في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لهذه النسخة.

موعد مباراة موناكو وأنجيه في الدوري الفرنسي

وتنطلق صافرة بداية مباراة موناكو وأنجيه في الدوري الفرنسي عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة موناكو وأنجيه في الدوري الفرنسي

وتنقل مباراة موناكو وأنجيه في الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية، بتعليق جواد بدة.