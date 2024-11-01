نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الخليج والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع نظيره فريق الرائد، اليوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر ضمن لقاءات بطولة دوري روشن.

ويستضيف ملعب الخليج، مباراة اليوم التي تجمع بين الخليج والرائد في الجولة التاسعة من الدوري السعودي لهذه النسخة.

موعد مباراة الخليج والرائد في دوري روشن للمحترفين

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والرائد في الدوري السعودي اليوم عند تمام الساعة الرابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادس والنصف وخمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والرائد في الدوري السعودي

تنقل مباراة الخليج والرائد في الدوري السعودي عبر مجموعة اس اس سي السعودية، كونها الحاصلة على حقوق بث المباريات عبر شاشتها.