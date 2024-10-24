الرياضة

السولية: الأداء الرجولي وقتال اللاعبين وراء الفوز باللقب

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم.

السولية: الأداء الرجولي وقتال اللاعبين وراء الفوز باللقب

وأشار السولية إلى أن المكسب تحقق بتوفيق الله والأداء الرجولي وقتال اللاعبين طوال ١٢٠ دقيقة أمام منافس قوي مثل الزمالك.

واستكمل: توقيت الفوز بالسوبر المصري مهم ودفعة لنا كلاعبين، وتأكيد أن الأهلي حينما يخسر بطولة يعود لينافس على عشرة ألقاب من أجل حصدها، وأن البداية للتصحيح كانت اليوم أمام الزمالك.

وشدد السولية في ختام حديثه على أنه لا يحب الحديث كثيرًا بقدر التركيز دائمًا في التدريبات والمباريات، وهذا ما تعود عليه داخل النادي الأهلي.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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