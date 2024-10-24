الرياضة

مصطفى شوبير: قدمنا بطولة قوية.. ونهدي اللقب للجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - قال مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، إن جميع اللاعبين كان لديهم ‏الثقة الكاملة في الفوز بلقب السوبر رغم الفرص التي أهدرت على مدار مباراة الزمالك في ‏نهائي البطولة، والتي لم يحالف الفريق التوفيق خلالها قبل أن يتوج الأهلي باللقب من خلال ‏ركلات الترجيح.‏

مصطفى شوبير: قدمنا بطولة قوية.. ونهدي اللقب للجماهير

وقال شوبير: شكرًا للجماهير التي تواجدت اليوم في مدرجات محمد بن زايد لدعم ‏اللاعبين. قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك نستحق عليها الفوز باللقب. لم نفقد الأمل في التتويج وكان لدينا يقين وثقة تامة في الفوز بنهائي البطولة.‏

وأشار حارس الأهلي إلى أن المنافسة في حراسة المرمى يتمناها الجهاز الفني وفي غاية ‏الأهمية لأي مدير فني، والذي يحترم الجميع قراره، لافتًا إلى أن جميع الحراس في كامل الجاهزية وتحت تصرف الجهاز الفني ‏في أي وقت.‏

ووجه مصطفى شوبير رسالة إلى جماهير الأهلي مؤكدًا أنها السر وراء كل فوز يحققه الفريق بدعمها ومساندتها، وأن دعمهم له بشكل شخصي وللفريق بشكل عام وسام على ‏صدره.‏
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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