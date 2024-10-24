نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم: جمهور الأهلي يستحق الكثير.. ونقاتل دائمًا للتتويج بالبطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك.

رضا سليم: جمهور الأهلي يستحق الكثير.. ونقاتل دائمًا للتتويج بالبطولات

ووجه رضا سليم التهنئة لزملائه اللاعبين على المجهود الكبير، وكذلك لإدارة النادي على المساندة الدائمة لكل عناصر الفريق.

وأضاف رضا سليم: جمهور الأهلي كبير ويستحق هذا المكسب ونشكره على المساندة الدائمة والوقوف خلف اللاعبين.

وأتم رضا سليم حديثه: شعور الفوز بالبطولات مع النادي الأهلي ممتع. نسعى دائمًا كلاعبين لبذل كل ما نملك من مجهود لاستمرار مسيرة البطولات مع النادي.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

