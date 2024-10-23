نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي استعد جيدًا لمواجهة الزمالك، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد آل نهيان للحديث عن المباراة أن مباريات الفريق دائما ما تكون صعبة وحافلة بالندية، وأن اللاعبين لديهم تركيز شديد ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل المباريات بجدية تامة، وأن اللاعبين في قمة الالتزام والتركيز قبل مواجهة الغد.

ووجه الشناوي رسالة إلى الجماهير للتواجد بكثافة والتشجيع بحماس، وقال أن جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية لتحقيق الفوز والعودة بالكأس.