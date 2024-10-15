الأردن إلى الوصافة وتعادل مخيب لفلسطين

الأردن إلى الوصافة وتعادل مخيب لفلسطينحقق منتخب الأردن فوزاً عريضاً على ضيفه العماني 4-صفر، يوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اقتنص المنتخب الفلسطيني تعادلا مثيرا من نظيره الكويتي 2-2.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة بعشر نقاط ويقتسم منتخبا الأردن والعراق الوصافة بسبع نقاط مقابل ثلاث نقاط للكويت وعمان ونقطتين لفلسطين في قاع الترتيب.

وعلى استاد عمان الدولي، أنهى المنتخب الأردني الشوط الأول متقدما بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني سجل علي علوان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 49 ثم عاد النعيمات وسجل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 54 ثم أحرز علوان الهدف الثاني له والرابع للنشامى قبل ثلاث دقائق من النهاية.