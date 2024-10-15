إسبانيا تبلغ ربع نهائي دوري الأمم

إسبانيا تبلغ ربع نهائي دوري الأممبلغ المنتخب الإسباني الدور ربع النهائي من منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بفوزه الثمين على الصربي، فيما اقتربت البرتغال من التأهل بعد تعادلها مع إسكتلندا، في الجولة الرابعة ضمن المستوى الأول.

ففي المباراة الأولى، حقق المنتخب الإسباني فوزا مستحقا على ضيفه الصربي (3 - 0) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل الأهداف الثلاثة كل من إيميريك لابورت، وألفارو موراتا، وأليخاندرو باينا رودريجيز في الدقائق (5، و65، و77).

وشهدت المباراة منح الحكم ضربة جزاء لمنتخب إسبانيا في الدقيقة (54)، لكن أهدرها ألفارو موراتا.

وفي مباراة ثانية، تعادلت سويسرا مع ضيفتها الدنمارك (2-2) ضمن منافسات المجموعة ذاتها، سجل ريمو فريلير، وزكي امدوني من ضربة جزاء في الدقيقتين (26، و45) هدفي سويسرا، بينما أحرز جوستاف ايساكسون، وكريستيان إريكسن في الدقيقتين (27، و69) هدفي الدنمارك.

وبهذه النتائج تصدرت إسبانيا الترتيب العام للمجموعة برصيد 10 نقاط، وضمنت حصد أول بطاقات التأهل عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، فيما جاءت الدنمارك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وصربيا ثالثة برصيد 4 نقاط، في حين حلت سويسرا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى، تعادل المنتخب البرتغالي مع مضيفه الاسكتلندي (0 - 0) على ملعب /هامبدن بارك/ في جلاسكو ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي المواجهة الثانية التي أقيمت في المجموعة ذاتها، تعادلت بولندا مع ضيفتها كرواتيا (3-3).

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الأول، وبفارق 3 نقاط عن كرواتيا صاحبة المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما جاءت بولندا ثالثة برصيد 4 نقاط، وأخيرا إسكتلندا رابعة برصيد نقطة واحدة.

وبهذه النتائج اقتربت البرتغال كثيرا من التأهل إلى الدور ربع النهائي، إلا أن الحسم قد يتحقق في الجولة الخامسة، إذ باتت في حاجة إلى نقطة واحدة خلال الجولتين الأخيرتين من المنافسات.

وفي بقية مباريات الجولة الرابعة، شهدت المجموعة الثانية من المستوى الثالث، فوز رومانيا على مضيفتها ليتوانيا (2 - 1)، وكوسوفو على ضيفتها قبرص (3 - 0)، لتتصدر رومانيا الترتيب برصيد 12 نقطة محققة العلامة الكاملة، وبفارق 3 نقاط عن كوسوفو الثاني، فيما جاءت قبرص ثالثة برصيد 3 نقاط، وأخيرا ليتوانيا بلا رصيد.

كما شهدت المجموعة الثالثة في المستوى الثالث، فوز إيرلندا الشمالية على بلغاريا (5 - 0)، وتعادل بيلاروسيا مع لوكسبمورغ (1-1)، لتتصدر إيرلندا الشمالية الترتيب برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن نقطة واحدة عن بيلاروسيا، فيما جاءت بلغاريا ثالثة برصيد 5 نقاط، وأخيرا لوكسبمورج برصيد نقطتين.