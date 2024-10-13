صراع ناري بين الزمالك وبيراميدز على جوهرة الدوري المصري

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رياض - احمد صلاح - في الفترة الحالية، يسعى جميع مجالس إدارة الأندية المصرية، إلى إنهاء جميع الإنتدبات التى طلبها المديريين الفنيين، لدعم صفوف الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مجلس إدارة فاركو يوضح موقفه من رحيل نجم الدوري المصري..

من خلال تصريحات إعلامية، أكد المدير الفني لفريق فاركو، الكابتن أحمد خطاب، إن مجلس إدارة نادي فاركو، لا تمانع رحيل نجم خط وسط الفريق، اللاعب محمود جهاد في الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي خلال تصريحات إعلامية، أكد المدير الفني لفاركو، الكابتن أحمد خطاب، أن ناديي الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم اللاعب محمود جهاد، خلال الميركاتو الصيفي.

وقد أشار الكابتن أحمد خطاب، أن مجلس إدارة نادي فاركو، يعمل في منظومة محترفة، ولا يقف أمام مستقبل أي لاعب، في حالة وصول عرض يليق باللاعب للرحيل عن صفوف النادي.

ومن خلال تصريحات تليفزيونيه، أكد المدير الفني للفريق، أن مجلس إدارة نادي فاركو، لايمانع من رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق، مبرهنا على ذالك، برحيل اللاعب محمود حمادة، وعبدالله بكري، وعبدالله الصغيري، خلال الفترة الماضية.

وقد أكد المدير الفني للفريق، أن اللاعب محمود جهاد، أصبح قريباً من الرحيل عن فاركو بعد مفاوضات الزمالك وبيراميدز، وأن مجلس الإدارة لايمانع من رحيل اللاعب.