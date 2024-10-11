انت الأن تتابع خبر ماني يعلن عن الفريق الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري السعودي: مفاجآت وتوقعات ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدأت الأضواء تتجه نحو ساديو ماني، نجم فريق النصر السعودي، بعد تصريحاته المثيرة حول فرص فريقه في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي. مع تقدم الموسم واحتلال النصر المركز الثالث في جدول الترتيب، تتزايد التوقعات حول قدرة الفريق على تحدي الهلال المتصدر. في حديثه، قدم ماني رؤيته حول المنافسة، معربا عن ثقته في إمكانيات فريقه ورغبته في التتويج باللقب.
ماني يعلن عن الفريق الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري السعودي
- كشف ساديو ماني نجم فريق النصر السعودي، عن توقعاته بشأن فرص فريقه في الفوز بلقب دوري روشن السعودي. حاليا، يحتل النصر المركز الثالث برصيد 14 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن الهلال المتصدر.
- في تصريحات له أشار ماني إلى أنه من المبكر تحديد الفائز باللقب، لكنه يعتبر النصر المنافس الرئيسي. وأكد: "نسعى للتقدم خطوة بخطوة في كل مباراة، وهدفنا هو التتويج باللقب. الهلال هو المرشح بناء على فوزه الموسم الماضي، لكن هذا الموسم مختلف بالنسبة لنا".
- وأضاف ماني أن المنافسة في الدوري السعودي صعبة، لكن فريقه أظهر تحسنا ملحوظا، مؤكدا ثقته في قدرة النصر على تحقيق اللقب. وتحدث أيضا عن أدائه الشخصي، حيث سجل هدفين وصنع خمس تمريرات حاسمة، معبرا عن تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات.