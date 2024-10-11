انت الأن تتابع خبر ماني يعلن عن الفريق الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري السعودي: مفاجآت وتوقعات ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت الأضواء تتجه نحو ساديو ماني، نجم فريق النصر السعودي، بعد تصريحاته المثيرة حول فرص فريقه في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي. مع تقدم الموسم واحتلال النصر المركز الثالث في جدول الترتيب، تتزايد التوقعات حول قدرة الفريق على تحدي الهلال المتصدر. في حديثه، قدم ماني رؤيته حول المنافسة، معربا عن ثقته في إمكانيات فريقه ورغبته في التتويج باللقب.

ماني يعلن عن الفريق الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري السعودي