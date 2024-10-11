أخبار اليمن : 10 شهداء في غارات جديدة على غزة

10 شهداء في غارات جديدة على غزةاستشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، على شمال ووسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه تم انتشال جثامين 4 شهداء من عائلة واحدة من منطقة بئر نعجة غرب مخيم جباليا شمال القطاع، عقب ارتقائهم في غارة للاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.

كما استشهدت سيدة وأصيب أربعة آخرون، في استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة- تل الزعتر في جباليا.

من ناحية أخرى استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد طفلان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف بناية سكنية، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,126 فلسطينيا ، وإصابة 98,117 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية.