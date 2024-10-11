انت الأن تتابع خبر بعد وصول عرض الـ8 مليون دولار.. قرار تاريخي من لبيب يفاجئ جماهير الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر رسمية داخل نادي الزمالك، بأن لاعب الفريق قد تحصل على عرض رسمي من قبل أحد الأندية السعودية بمقابل مادي يصل لنحو 8 مليون دولار ليوقع على عقد يستمر لنحو 3 سنوات مع الفريق، في حين سيحصل الزمالك على نحو 2 مليون دولار للتنازل عن توقيع اللاعب.

عرض تاريخي لنجم الزمالك

قال مصدر مطلع في نادي الزمالك، بأن أحمد سيد زيزو قد تحصل على عرض جديد من قبل أحد الأندية السعودية، بهدف الانتقال إلى هناك في الميركاتو الشتوي المقبل، بمقابل مادي يصل لأكثر من 2 مليون دولار في الموسم الواحد.

وأوضحت التقارير، بأن هناك رغبة كبيرة من زيزو للاستمرار في صفوف الزمالك، ولكن العرض الأخير مغري للغاية، وربما لن يستطيع الفارس الأبيض الصمود أمامه.

وكان الكابتن حسين لبيب قد وعد اللاعب بتجديد عقده بمقابل مادي جيد يصل لنحو مليون دولار في الموسم الواحد، وهو الأمر الذي يجعله أغلى لاعب في تاريخ نادي الزمالك.

صدمة لجماهير الزمالك