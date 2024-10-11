انت الأن تتابع خبر ماذا يحدث في منتخب مصر؟.. حسام حسن يصرح تصريح مقلق قبل ساعات من مباراة مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - “الدنيا مش هتتقدم غير لما القديم كله يمشي” تحدث حسام حسن عن الكرة المصرية قبل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأسي الأمم الإفريقية التي تقام غدًا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً، ويعد هذا التصريح نوعا ما مقلقا بشأن مصير منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم، وتصفيات كأس العالم 2026.

حسام حسن يقلق المصريين

“نصيحة مترجعوش الناس القديمة تاني، دي مجرد وجهة نظر”، كانت هذه الجملة المثيرة للجدل، والغامضة في نفس الوقت حيث أن الأمر يبدو مقلقا، وهناك رسالات باطنية حاول حسام حسن أن يوضحها للجمهور.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يواجه حسام حسن منتخب معروف، ومؤثر وهو منتخب موريتانيا في الجولتين الثالثة، والرابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المغرب.

تصفيات كأس العالم 2026