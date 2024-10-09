نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيزني ينفعل على منتقديه بسبب التدخين ويكشف سبب انضمامه إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البولندي تشيزني المنضم حديثًا إلي صفوف برشلونة، على الجدل الذي أثير بين الجماهير خلال الساعات الماضية، بسبب انتشار صورة له وهو يدخن السجائر.

تشيزني: لو أخبرتني قبل شهر أنني سألعب لبرشلونة لكنت ضحكت بلا توقف

وقال تشيزني في تصريحات صحفية لصحيفة موندو ديبورتيفو، " التدخين؟ هناك جوانب من حياتي الشخصية لا أريد تغييرها، ولا علاقة لأحد بالتدخين".

وأضاف حارس مرمي برشلونة "أنا لا أدخن أمام الأطفال، ولا أعطي مثالًا سيئًا، لكن الناس يلتقطون صورًا لي وأنا أدخن خلف الأشجار، حيث لا أستطيع حتى أن أراهم، أحاول إخفاء ذلك، وليس إظهاره للناس".

وأوضح "إذا كان أي شخص يعتقد أنه يستطيع تغيير حياتي الشخصية، فعليه أن يحاول مرة أخرى، لم ينجح الأمر أبدًا!".

وتحدث تشيزني عن العدول عن قرار اعتزاله والانضمام إلي برشلونة، قائلًا " لم أكن لأرتدي القفازات مرة أخرى لأي نادٍ آخر بعد أن لعبت في أندية أوروبية كبرى، ولكن إذا قلت لا لبرشلونة، فهذا يعني أنك لا تملك الشجاعة لخوض مثل هذا التحدي".

وأختتم الحارس البولندي حديثه، قائلًا " لو أخبرتني قبل شهر أنني سألعب لبرشلونة، لكنت ضحكت بلا توقف!"

وكان قد أعلن الحارس البولندي البالغ من العمر 34 عاما اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق يوفنتوس، إلا أن إدارة الفريق الكتالوني نجحت في إقناعه بالعدول عن قراره.

ووقع تشيزني مع برشلونة لمدة موسم واحد، وتحديدًا حتي يونيو 2025، لتعويض غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.