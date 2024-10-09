نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة فنية خاصة بمران الزمالك وتعليمات قوية للاعبين قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

فقرة فنية خاصة بمران الزمالك وتعليمات قوية للاعبين قبل السوبر المصري

وشهدت الفقرة الفنية مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في إطار تجهيزه تدريجيًا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية مع التركيز على تطبيق بعض الجمل الخططية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

