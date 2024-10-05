نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعدة مفاجآت.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام الهلال في كلاسيكو دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ومنافسه التقليدي الهلال بعد قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات قمة الجولة 6 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والهلال

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والأهلي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام الهلال

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

خط الدفاع: ديميرال، مجرشي، ايبانيز، سعد بالعيد.

خط الوسط: فرانك كيسي، الأسمري، رياض محرز.

خط الهجوم: فيجا، ايفان توني، فراس البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.