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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد إبراهيم لاعب نادي البنك الأهلي، عن سر عودته من الاحتراف سريعًا وعدم استمراره مع فريق مارتيمو البرتغالي.

محمد إبراهيم يكشف سر عودته من الإحتراف بالبرتغال

وقال محمد إبراهيم خلال برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" لم يكن هناك أحد يخطط لي جيدًا وقت الاحتراف ولو بعقلية الآن كنت سأصل إلى مكان أفضل".

وتابع: كنت "عيل صغير" وقت الاحتراف ولم يكن تفكيري مثل الآن، حدث موقف ما وكان هناك أزمة في بنود عقدي واتخذت قرار في لحظتها بالعودة للزمالك بعد خسارة السوبر من الأهلي وقتها".

واختتم:" عضو مجلس إدارة في نادي الزمالك وقتها تواصل معي وقال لي لا بد أن تعود، وبعدها قعدت في المنزل ٦ أشهر".