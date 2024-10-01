نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. بوردو الفرنسي يتعاقد مع جمال موتيابا لاعب الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي جيوندان دي بوردو، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي، عن تعاقده مع ترافيس موتيابا، لاعب الزمالك السابق، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد أن تم فسخ عقده مع نادي الزمالك.

تمكن النادي الفرنسي من ضم موتيابا بصفقة انتقال حر، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم.

وجاء رحيل موتيابا عن الزمالك بعد أن فشل في تقديم الأداء المتوقع، مما دفع المدير الفني جوزيه جوميز لاتخاذ قرار الاستغناء عنه.

جدير بالذكر أن الزمالك توج مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في السعودية.