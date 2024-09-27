"جماهير قطبي الكرة المصرية إيد واحدة".. لقطة ذهبية قبل انطلاق موقعة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعاشقي قطبي كرة القدم المصرية نحو كأس السوبر الإفريقي، الذي من المقرر أن يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، ويحتضن اللقاء ملعب المملكة أرينا.

جماهير قطبي الكرة المصرية إيد واحدة

وحرصت جماهير الأهلي والزمالك على أداء مناسك الصلاة قبل ساعات من انطلاق صافرة بداية أحداث مباراة الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الملايين في تمام الساعة التاسعة مساء.

وزين كأس السوبر الأفريقي الرياض حيث شهدت شوارع الرياض تجول كأس السوبر قبل توجهه ناحية الملعب، ليحصل عليه صاحب السيطرة والأهداف داخل ملعب اللقاء.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، التيةتعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاتحاد الأفريقي.

كما يتم نقل المباراة عبر مجموعة "إم بي سي"، الحاصلة على حقوق إذاعة مباراة كأس السوبر الإفريقي، كما أنها تذاع عبر قناتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي مصر 2".