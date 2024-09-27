نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إليك تشكيل الأهلي والزمالك اليوم.. وهذا موعد المباراة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في مواجهة نارية ضمن بطولة كأس السوبر الإفريقي. ينتظر الجمهور بفارغ الصبر معرفة التشكيلة الرسمية لكل فريق وما ستقدمه هذه المباراة من إثارة وتشويق، في ظل المنافسة التاريخية بين الناديين.

يستعد الفريقان لتقديم أفضل أداء ممكن على أرض الملعب

وفي هذا السياق، يستعد الفريقان لتقديم أفضل أداء ممكن على أرض الملعب، وسط توقعات عالية من جماهيرهما التي تأمل في تحقيق الفوز والظفر باللقب. إليكم تشكيل الأهلي والزمالك وموعد المباراة المرتقبة.

تشكيل الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قائمة الزمالك ضد الأهلي

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي خط الدفاع عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، أحمد محمود، محمد حمدي، محمود بنتايك وسط الميدان نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، شيكابالا، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو"، كونراد ميشالاك خط الهجوم سيف الجزيري، عمر فرج، حسام أشرف، ناصر منسي

قائمة الأهلي ضد الزمالك

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، عمر كمال عبدالواحد وسط الميدان أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، عمر الساعي خط الهجوم وسام أبوعلي، محمود عبدالمنعم كهربا

تشكيل الزمالك ضد الاهلي في السوبر الإفريقي

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي «الونش» – حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

وسط الميدان: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد- عبدالله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى «زيزو» – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تُقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.