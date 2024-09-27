نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة أمام القادسية في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق القادسية يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي بستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والقادسية

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والقادسية مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: الحريجي، ايبانيز، ديميرال، مجرشي.

خط الوسط: الجهني، فيجا، الزبيدي.

خط الهجوم: توني، النابت، فيرمينو.

ترتيب الأهلي والقادسية

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الراقي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وخسر لقاء بينما يأتي القادسية في المركز السادس برصيد 7 نقاط حيث انتصر مرتين وتعادل مرة وهزم بلقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.