نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز إينو: مباراة الأهلي والزمالك ليس لها معايير.. والأحمر يتفوق فنيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق، أنه يتوقع تسجيل الفريق الأحمر أولًا في شباك الزمالك خلال السوبر الإفريقي، مشيرًا إلى أن المباراة ليس لها معايير تمامًا، خصوصًا أن النتيجة في النهاية ترتبط بعامل التوفيق والقدرة على تحمل الضغوط داخل أرضية الملعب.

تصريحات معتز إينو

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مباراة الأهلي والزمالك ستحظى بمتابعة كبيرة، وتظل في الأذهان لسنوات طويلة، سيظل هدف أفشة على سبيل المثال محفور في ذاكرة الجماهير، والهدف الذي سجلته في شباك عبدالواحد السيد لازال يذاع في القنوات الفضائية حتى الآن، الأهم أن تكون مباراة ممتعة وتخرج دون إصابات بين اللاعبين".

وأضاف: "الروح المعنوية لدى لاعبي الأهلي أفضل بكثير حاليًا والأجواء جيدة بعد الاحتفال بالدوري، على الناحية الآخرى الزمالك يواجه العديد من المشكلات منها مشكلة الملابس وتسريب المران وهناك العديد من الأزمات تطفو على السطح هذه الأمور تنعكس على اللاعبين، ودائمًا حسين الشحات (كعبه عالٍ) أمام الزمالك، هناك لاعبين تتألق في القمة، بعضهم يكونوا بعيدين عن المستوى المطلوب في لقاءات كثيرة، ويخطفون الأنظار في مواجهات الزمالك".

وواصل: "أتوقع فوز الأهلي بهدفين نظيفين أو بنتيجة 2-1، ومن الممكن أن يسجل حسين الشحات للأهلي أولًا.. الفريق الأحمر حاليًا أفضل فنيًا، ومارسيل كولر يسعى لتحقيق أرقام قياسية، واللاعبين لديهم حالة تركيز شديدة ويرغبون في حصد المزيد من الانتصارات والمحافظة عليها، ومواجهات القمة دائمًا بطولة خاصة يريدون الفوز بها لمنحهم المزيد من الدوافع في الموسم الحالي".

وتوقع معتز إينو تألق عددًا من اللاعبين ومنهم الخط الأمامي في الزمالك (زيزو، الجزيري، شلبي) ونفس الأمر بالنسبة للأهلي (إمام، وسام، تاو، الشحات)، مشيرًا إلى أن إمام عاشور يريد إثبات قدراته وسيكون في حالة تركيز شديدة.

وأشار إلى أن مباريات الأهلي والزمالك ممتعة للغاية، وهناك مساحات كثيرة عكس عندما يواجه أحد الناديين فريق آخر، يكون هناك رقابة لصيقة.

