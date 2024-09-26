نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحدث والأفضل.. كاف يستعرض كأس السوبر الإفريقي قبل مباراة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كأس السوبر الإفريقي بتصميمه الجديد المختلف، وذلك قبل ساعات من مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك.

التصميم الجديد لكأس السوبر الإفريقي

ونشر، الحساب الرسمي لكأس السوبر الأفريقي على منصة "إكس" فيديو ترويجيًا يكشف عن التصميم الجديد للقب، الذي سيحصل عليه الفائز في مواجهة الغد بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وعلق الحساب على الفيديو: "الأحدث، الأفضل، الأميز، من سيخطف لقب السوبر الإفريقي بتصميمه الجديد".

وتترقب الجماهير المصرية بفارغ الصبر المباراة التاريخية المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تُقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.

