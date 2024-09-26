مدحت شلبي معلقًا على مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يتولى الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، مهمة التعليق على أحداث مباراة كأس السوبر الإفريقي المرتقبة والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، مساء غدٍ الجمعة.

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر الإفريقي على إم بي سي مصر

يُعلق مدحت شلبي، على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر شاشة قناة إم بي سي مصر.

وتنقل قناة “إم بي سي مصر”، مباراة الأهلي والزمالك التي تقام على ملعب “المملكة أرينا” في العاصمة السعودية، الرياض، غدًا الجمعة 27 سبتمبر.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

ويخوض فريق الأهلي، مباراة كأس السوبر الإفريقي بصفته بطلًا للنسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، أما الزمالك هو حامل لقب الكونفدرالية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي.

ويتطلع فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، للتتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، حيث يعد المارد الأحمر هو الأكثر حصدًا للقب.

ويرغب الزمالك، في عبور غريمه التقليدي الأهلي، لتحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه.