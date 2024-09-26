نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطأ فادح يُثير الجدل على موقع "كاف" بشأن مباراة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خطأ يتعلق بتوقيت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، حيث أظهر البانر الخاص بالموقع أن الوقت المتبقي على انطلاق المباراة هو 13 ساعة، وهو ما يعد غير دقيق، إذ يتبقى أكثر من 24 ساعة على بداية اللقاء.

خطأ فادح يُثير الجدل على موقع الكاف بشأن مباراة الأهلي والزمالك

وقد تم تحديد موعد المباراة، المقرر إقامتها غدًا على ملعب المملكة آرينا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بالتنسيق بين الاتحاد الأفريقي وهيئة الترفيه، بحضور أكثر من 20 ألف مشجع.

ويشارك الأهلي في المباراة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي، بينما يمثل الزمالك كونه بطل الكونفدرالية بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي.

ومن المنتظر، أن يختتم الفريقان استعدادتهما، مساء اليوم الخميس، من أجل هذه المواجهة المرتفبة بينهما على ملعب المملكة آرينا.