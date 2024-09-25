نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم؛ عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فريق خيتافي، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة برشلونة مع نظيره خيتافي، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة برشلونة ضد خيتافي عبر قناة beIN Sports 1HD.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي

• قناة Arena Sport

• القمر الصناعي: Hellas Sat

• التردد: 11512

• الاستقطاب: عمودي (V)

• معدل الترميز: 30000

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4

• قناة Match TV

• القمر الصناعي: Yamal

• التردد: 11471

• الاستقطاب: أفقي (H)

• معدل الترميز: 11159

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4

• قناة Iran 3

• القمر الصناعي: Badr 26°E

• التردد: 11900

• الاستقطاب: عمودي (V)

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4

• قناة Varzish Sport HD

• القمر الصناعي: Al Yah 1

• التردد: 11785

• الاستقطاب: أفقي (H)

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4