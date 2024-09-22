نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان عطية: طموحنا لا يتوقف.. وجورماهيا صفحة واتقفلت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مروان عطية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز المارد الأحمر على نظيره فريق جورماهيا الكيني، والتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز عقب اللقاء والتأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مروان عطية: طموحنا لا يتوقف.. وجورماهيا صفحة واتقفلت

وقال مروان عطية في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "اليوم كان أكثر من احتفال سواء بالتأهل أمام جورماهيا الكيني فى دوري أبطال إفريقيا أو التتويج ببطولة الدوري ".



وتابع: "الموسم الماضي كان طويل للغاية وضغط كبير علي اللاعبين ولكن استطعنا نحقق الفوز بالالقاب بجانب أيضا تحقيق أكثر من 20 انتصار فى بطولة الدوري وهو رقم قياسي".



وشدد: الفوز علي جورماهيا صفحة واتقفلت ونفكر فى السوبر الأفريقي الوقت الحالي، الزمالك فريق كبير ومحترم وبه لاعبين مميزين".



وأردف: "لدينا أهداف وطموحات كثيرة فى كأس إنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية، طموحنا لا يتوقف وينتظرنا بطولات عديدة ننافس عليها الموسم القادم".



واختتم: "نعتاد علي الضغوط والانتقادات ونتعامل مع كل المواقف بجدية كبيرة، نشكر الجماهير علي الدعم المتواصل".