نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. شريف الخشاب مديرا فنيا للنصر القاهري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. شريف الخشاب مديرا فنيا للنصر القاهري

أعلن نادي النصر القاهري برئاسة المستشار أشرف لطفي التعاقد مع كابتن شريف الخشاب لاعب غزل المحلة السابق لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء قرار مجلس إدارة النادي بتعيين شريف الخشاب مديرا فنيا للفريق بعد اعتذار عبد الحميد علي ميدو المدير الفني للفريق عن الاستمرار في منصبه كما وجه مجلس الإدارة الشكر له على الفترة الماضية مع الفريق.

وتم تعيين وائل القباني مدافع الزمالك السابق في منصب المدرب العام مع استمرار محمد عبد الفتاح كفتة مديرا للكرة وتصعيد حازم ممدوح مدرب مساعد واستمرار محمد صبحي مدربا لحراس المرمى واشرف حامد مديرا إداريا ومحمد راوي اداري ودكتور محمد عبد الوهاب طبيب للفريق.

وتم توقيع العقود رسميا عقب الجلسة التي جمعت المستشار اشرف لطفي جلسة مع شريف الخشاب ووائل القباني تم خلالها مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق وتشكيل الجهاز الفني وبنود التعاقد.

ومن المقرر أن يقود شريف الخشاب مران الفريق السبت استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب.

ومن المعروف ان شريف الخشاب يمتلك خبرات كبيرة في عالم التدريب حيث سبق له تدريب أندية غزل المحلة وسموحة وكفر الشيخ والاوليمبي والمنيا كما خاض مسيرة تدريبية خارج مصر مع أندية الجزيرة الليبي والأنصار السعودي والبقعة الاردني والخابورة العماني ومسقط العماني كما تولى منصب المدير الفني لمنتخب تشاد.