نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف أولى نتائج الاختبارات البدنية لحكام القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الاختبارات البدنية لحكام الساحة في منطقة القاهرة والجيزة والذي استقبلها نادي النصر الرياضي.

وشهدت الاختبارات مشاركة باقي الحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز إضافة لحكام الدرجة الأولى.

أمين عمر ومحمد عادل أبرز الناجحين

واجتاز الرباعي الدولي أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف، أحمد الغندور الاختبارات البدنية استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية.

بينما فشل الثلاثي خالد الغندور، حسام عزب، عاطف حسين في تخطي الاختبارات البدنية لينتظروا الإعادة عقب 3 أشهر من الان.

وجدير بالذكر أن الاختبارات اليوم أقيمت لحكام الساحة فقط بينما تقام اختبارات الحكام المساعدين غدا الجمعة.