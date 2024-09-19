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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كايو زيلر، وكيل أعمال روجيرو ميكالي، عن تعثر المفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم، رغم التوصل إلى اتفاق رسمي لاستمرار المدرب لمدة أربع سنوات.

وكيل ميكالي يكشف فشل مفاوضات استمرار البرازيلي مع المنتخبات المصرية

وفي بيان له، أوضح زيلر أن جميع شروط العقد الجديد تم الاتفاق عليها، وتم تسليم النسخة الأولى في 13 أغسطس. بعد ذلك، طلب الاتحاد إجراء تعديلات في 28 أغسطس، وتم الاتفاق على النسخة النهائية.

ومع ذلك، لم يتلق زيلر أي رد من الاتحاد، مما جعله يقرر مغادرة مصر اليوم والبحث عن عروض أخرى بعد أن أغلقوا الباب أمام العروض الأجنبية منذ 12 أغسطس.

وأكد زيلر أن ميكالي كان لديه دائمًا الرغبة في البقاء في مصر وتطوير الجيل الجديد من الفراعنة، حيث يستهدف المشروع دورة الألعاب الأوليمبية في لوس أنجلوس 2028.

وأشار إلى أهمية بناء طاقم فني مؤهل واستقطاب محترفين لتطوير المستوى.

في ختام حديثه، أكد زيلر أن ميكالي لم يكن يخطط لتولي تدريب منتخب تحت 20 عامًا، بل كان يهدف إلى تعزيز تطوير الجيل الأوليمبي في إطار اتفاق طويل الأمد.