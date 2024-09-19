نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينتظر خطوة وحيدة قبل التحرك القانوني ضد الجابوني أرون بوبيندزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن أحدث التطورات القانونية المتعلقة بالمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، الذي أعلن عن انضمامه إلى نادي رابيد بوخارست الروماني، رغم توقيعه إلكترونيًا على عقد انتقاله لنادي الزمالك.

الزمالك يستعد لتحريك دعوى قانونية ضد بوبيندزا

قال المصدر، خلال تصريحات صحفية، إن الفريق القانوني بنادي الزمالك يدرس حاليًا ملف بوبيندزا بشكل دقيق، ويعد مستندات وأوراقًا تثبت حق النادي في اللاعب وخرق بوبيندزا للاتفاق المبرم.

ويستعد الزمالك إلى تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في هذا الصدد.

وأضاف المصدر أن النادي في انتظار معرفة ما إذا كان بوبيندزا سُيقيَّد رسميًا في رابيد بوخارست أم لا، ومن ثم سيتخذ الزمالك الإجراءات القانونية المناسبة ضد اللاعب.

ويأتي هذا في ظل تصريحات مسؤولي بوخارست التي تشير إلى أنهم بصدد إتمام إجراءات قيد بوبيندزا.

وفقًا للصحفي الروماني الموثوق إيمانويل روسو، طلب مسؤولو رابيد بوخارست من الزمالك إرسال البطاقة الدولية لأرون بوبيندزا في الساعات الأخيرة، لتسهيل عملية قيد اللاعب في النادي الروماني.