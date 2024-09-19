رغم قيده إفريقيا.. لاعب الأهلي الشاب على ردار سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن أحدث مستجدات موقف يوسف سيد عبد الحفيظ، لاعب الفريق الأول، واحتمالية انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لاعب الأهلي الشاب على ردار سيراميكا كليوباترا

على الرغم من قيد يوسف سيد عبد الحفيظ في قائمة الفريق الإفريقية للموسم الجديد، فإن المصدر أفاد خلال تصريحات صحفية، بأن اللاعب قد يكون على وشك الرحيل عن الأهلي هذا الصيف.

وأوضح المصدر، أن الأهلي يخطط لإعارة يوسف سيد عبد الحفيظ إلى سيراميكا كليوباترا، بناءً على طلب المدرب مارسيل كولر الذي يرغب في منح اللاعب فرصة للمشاركة بشكل منتظم واكتساب الخبرة.

وأكد المصدر أنه من المتوقع أن يعلن الأهلي قريبًا عن إعارة سيد عبد الحفيظ إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم.

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في الساعة السابعة مساءً.