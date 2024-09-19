نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الشريعي يكشف سبب عدم حضوره لاجتماع رابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، سبب عدم حضوره اجتماع رابطة الأندية المحترفة أمس، مؤكدا أن ما حدث ليس أمر احترافي بداية من تلقي الدعوة.

وقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد والذي يذاع عبر راديو 9090: تلقينا دعوة بالاجتماع مع رابطة الأندية لمناقشة شكل الدوري الجديد وأنه سيكون مثل المواسم الماضية أو دوري استثنائي.

وتابع: تفاجئت بعد العمل على جدول دوري جديد بشكل طبيعي بأن رابطة الأندية ستناقش الدوري الاستثنائي فقط، فقررت عدم المشاركة في الاجتماع.

وأضاف: فكرة الدوري الاستثنائي هى غير عادلة لجميع الاندية، وهناك بعض الأندية ستتعرض للظلم، وهذا ما سنراه في الموسم الجديد.