الخميس: منال محيي الدين ضمن فعاليات وزارة الثقافة في قبة الغوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - في إطار البرنامج الفني والثقافي لوزارة الثقافة بمراكز الابداع المختلفة .. يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً جديداً لفنانة الهارب منال محيى الدين، في الثامنة مساء الخميس (١٧ اكتوبر).

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من تراث الموسيقى العربية والمؤلفات الجديدة على آلة الهارب، حيث تمزج في حفلها بين مؤلفات كلاسيكية عالمية ومقطوعات عربية تراثية.

يذكر أن (منال محيى الدين) نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف على الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز، حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991،، كما صنفت ضمن أفضل عشر عازفات للهارب على مستوى العالم، ونجحت في تحقيق الجماهيرية لهذه الآلة غير المألوفة، لتصبح اسما لامعا ارتبط بهذه الآلة مصريا وعالميا، كما قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.