انت الأن تتابع خبر انسي انك تروحي الكوافير تاني!!.. كباية زيادي واحدة هتساعدك في فرد الشعر طبيعي في المنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاكل الشعر واحدة من اكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات في كافة المراحل العمرية، وتجد الكثير من السيدات الحل في الذهاب إلى الكوافير وفرد الشعر بإستخدام مكونات تتسبب في حرقة، وليس هذا فقط بل ان هذا يكلفهم مبالغ كبيرة من المال، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة طبيعية يمكن من خلالها فرد الشعر في المنزل بدن تكاليف وخلال وقت قليل، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

مكونات وصفة فرد الشعر

نصف كوب من زيت الزيتون.

علبة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الابيض.

طريقة عمل وصفة فرد الشعر

في اول خطوة قومي بإحضار وعاء عميق ومعقم جيدًا مع اضافة الزبادي فيه وتقليبه جيدًا حتى يصبح قوامة كريمي، ثم اضيفي الخميرة والسكر والعسل مع التقليب جيدًا، وابدئي في اضافة النشا وزيت الزيتون بالتدريج حتى اندماج كافة المكونات سويًا، ثم ابدئي في اضافة الوصفة على الشعر من الجذور حتى الاطراف مع التأكد من وصول الوصفة إلى كافة اجزاء الشعر جيدًا، واتركي الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ثم ابدئي في غسل شعرك جيدًا بالشامبو وسوف تلاحظين النتيجة من الاستخدام الاول، ولافضل النتائج يجب تكرار تلك الوصفة مرة كل شهر تقريبًا.

تعتبر مشاكل الشعر واحدة من اكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات في كافة المراحل العمرية، وتجد الكثير من السيدات الحل في الذهاب إلى الكوافير وفرد الشعر بإستخدام مكونات تتسبب في حرقة، وليس هذا فقط بل ان هذا يكلفهم مبالغ كبيرة من المال، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة طبيعية يمكن من خلالها فرد الشعر في المنزل بدن تكاليف وخلال وقت قليل، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.

مكونات وصفة فرد الشعر

نصف كوب من زيت الزيتون.

علبة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الابيض.

طريقة عمل وصفة فرد الشعر